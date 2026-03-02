[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Si può fare in sicurezza Manfredonia 2026”

Dopo il successo della prima edizione, il Comune di Manfredonia rinnova il proprio impegno nei confronti delle nuove generazioni e annuncia il lancio della seconda edizione del bando “Si può fare in sicurezza Manfredonia 2026”, un progetto che mette al centro l’aggregazione e la partecipazione attiva dei giovani come strumenti fondamentali per costruire comunità più coese, inclusive e sicure.

La presentazione ufficiale del bando si terrà mercoledì 5 marzo alle ore 17.30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia, in Piazza del Popolo 8. Nel corso dell’incontro si illustreranno obiettivi, finalità e modalità di partecipazione del progetto, pensato per accompagnare i giovani nella trasformazione delle proprie idee in progetti concreti, capaci di generare un impatto positivo sul territorio.

“Un’Amministrazione che sceglie di ascoltare e sostenere le nuove generazioni compie una scelta di prospettiva. ‘Si può fare in sicurezza Manfredonia 2026’ rappresenta un segnale chiaro: crediamo nei nostri ragazzi e li vogliamo parte attiva nella crescita della città”, afferma il Sindaco di Manfredonia, Domenico la Marca.

“Con questa seconda edizione rafforziamo un percorso già avviato, che ha dimostrato quanto i giovani sappiano essere capaci di visione, responsabilità e concretezza. Vogliamo accompagnarli nella trasformazione delle idee in azioni reali, offrendo strumenti, tutoraggio e fiducia. È così che si costruiscono opportunità e si prevengono fragilità”, dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente.

Il lancio ufficiale in piattaforma è previsto per giovedì 6 marzo. A partire da quella data, i giovani avranno tempo fino all’8 aprile per presentare le proprie proposte attraverso il form Manfredonia, disponibile nella sezione dedicata alla Puglia dell’area Partecipa del sito www.sipuofare.net.

Per favorire un accesso più semplice alle informazioni e offrire un supporto diretto ai partecipanti, sarà inoltre attivo uno sportello informativo dedicato ai giovani, situato al piano terra del Comune di Manfredonia, in Piazza del Popolo 8. Lo sportello sarà aperto il martedì e il giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, e fornirà informazioni, orientamento e assistenza alla compilazione delle proposte progettuali.

L’attuazione del progetto, così come le attività di tutoraggio e accompagnamento, saranno curate da Cantiere Giovani, capofila nazionale della rete Si può fare, e da Inside MF, organizzazione di riferimento locale impegnata nel coinvolgimento e nella valorizzazione dei giovani del territorio.

“Si può fare in sicurezza Manfredonia 2026” si conferma così un’opportunità concreta di partecipazione attiva, innovazione sociale e crescita civica, rafforzando l’idea che la sicurezza di una comunità si costruisce anche attraverso il protagonismo consapevole delle nuove generazioni.

