Si nasconde in un tir per tornare in paese: latitante albanese arrestato all'Aeroporto di Bari

Un latitante albanese è stato arrestato questa mattina all’Aeroporto di Bari, all’interno del quale si era recato per ripartire in direzione Albania nascondendosi tra le merci di un autoarticolato.

A catturarlo i finanzieri del II Gruppo Bari con l’aiuto degli agenti di Polizia; durante i consueti controlli da effettuare prima della partenza, le Fiamme Gialle hanno ispezionato un tir che trasportava materiale elettrico, pronto a imbarcarsi per l’Albania.

Al suo interno hanno scorto un uomo nascosto tra le pedane, che in base alle ricerche era descritto come un violento rapitore dall’elevata pericolosità sociale. È accusato di numerosi reati tra cui maltrattamenti domestici e minacce, commessi a Febbraio proprio nel suo paese.

Dopo la scoperta, l’uomo è stato immediatamente arrestato e portato in carcere a Bari, nel quale è rinchiuso in attesa di ulteriori indagini e decisioni legali sul proprio conto.