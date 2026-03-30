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👉🏼 SEVERO MALTEMPO IN ARRIVO

🌧️ Dalla serata di lunedì, un profondo minimo depressionario di stampo ciclonico, insisterà sulla Sicilia per diversi giorni. Alimenterà un richiamo umido da sud fortemente instabile, generando piogge insistenti, estese e durature per le prossime 72 ore su tutto il territorio regionale.

🌧️ La Natura stessa della perturbazione è ciclonica, con un minimo molto profondo alla giusta distanza per essere colpiti dal ramo orientale. Dal golfo di Taranto e su tutto il canale d’Otranto si alimenteranno strutture nuvolose fortemente instabili anche di carattura temporalesca. Non sarà la violenza degli eventi in se per se, quanto l’insistenza della pioggia per giorni. Un vero ciclone mediterraneo.

🌧️ Accumuli pluviometrici che fino alla giornata di venerdì potranno essere a tre cifre sulla Puglia settentrionale.

👉🏼 Peggioramento da questa sera sulla Puglia settentrionale, interessamento del resto della ragione durante la notte e fino a Sabato mattina saranno solo nuvole e tanta pioggia.

✒️ di Erasmo Solombrino

Meteopuglia in Foto