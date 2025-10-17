[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Settore giovanile – Un weekend a tinte biancocelesti

Fine settimana intenso per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio 1932, con tutte le nostre formazioni pronte a scendere in campo.

Ad aprire il weekend saranno i ragazzi dell’Under 19, impegnati domani alle 15:30 allo Stadio Miramare contro il Martina.

Sarà anche il debutto in panchina di mister Perrone, chiamato a guidare i nostri giovani Delfini nella loro avventura nel campionato Juniores Nazionale.

Domenica mattina, invece, doppio impegno contro la Cosmano Sport.

Alle 10:30, allo Stadio Miramare, toccherà all’Under 17 di mister Vergura e mister Grasso, mentre alle 11:00, al Lucky Park di Foggia, sarà la volta dell’Under 15 di mister D’Arienzo e mister Castigliego.