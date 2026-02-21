Settore giovanile: tornano in campo i ragazzi del Manfredonia Calcio
Nuovo weekend di gare per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio 1932, con Under 19, Under 17 e Under 15 pronte a scendere in campo.
Si parte domani, oggi 21 febbraio, alle ore 15:00, con l’Under 19 impegnata contro il Martina nella gara valida per la 22ª giornata del campionato Juniores Nazionale presso lo stadio comunale “Sciani” di Alberobello. Il Manfredonia è attualmente a quota 16 punti dopo il 2-2 interno contro il Barletta. Il Martina, invece, occupa il terzo posto a 35 punti ed è reduce dal pareggio per 3-3 contro la Virtus Francavilla dello scorso 7 febbraio.
Domenica 22 febbraio sarà la volta dell’Under 17, impegnata alle ore 09:00 allo stadio Miramare, per la 6ª giornata della Seconda Fase Regionale contro l’Accademia Calcio Monte. Il Manfredonia occupa il secondo posto a 10 punti, dopo la sconfitta interna contro il Barletta, mentre l’Accademia Calcio Monte è ferma a 3 punti, reduce dal ko fuori casa contro l’Unione Calcio Bisceglie.
A chiudere il programma sarà il posticipo di lunedì 23 febbraio, quando scenderà in campo l’Under 15 alle ore 15:30 per la 4ª giornata della seconda fase contro l’Uniti per Cerignola. Il match si disputerà al campo “Mondo Sport Torricelli” di Cerignola. Il Manfredonia guida la classifica a quota 6 punti insieme al Real Siti, reduce dallo 0-6 di Troia, mentre il Cerignola occupa il quarto posto con 3 punti.
Un fine settimana intenso, tra confronti importanti e nuove opportunità di crescita per il nostro vivaio.