Settore giovanile: nuovo weekend di impegni per il Manfredonia Calcio
Nuovo weekend di gare per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio 1932, con Under 19, Under 15 e Under 17 pronte a scendere in campo.
Si parte sabato 14 febbraio, alle ore 15:00, con l’Under 19 impegnata contro il Barletta nella gara valida per la 21ª giornata del campionato Juniores Nazionale.
Il Manfredonia è attualmente a quota 15 punti e torna in campo dopo la sconfitta interna di fine gennaio contro la Virtus Francavilla.
Il Barletta, invece, occupa quota 25 punti ed è reduce dal ko per 4-0 proprio contro la Virtus Francavilla.
Domenica 15 febbraio sarà la volta dell’Under 15, impegnata alle ore 11:30 allo Stadio “D’Achille” di Troia per la 3ª giornata della seconda fase.
Il Troia, a quota 3 punti, arriva dalla vittoria per 5-2 contro la Gioventù Calcio Foggia, mentre il Manfredonia è reduce dal successo per 1-0 contro la Joga Bonito Foggia, che ha regalato i primi tre punti in questa nuova fase.
A chiudere il programma sarà il posticipo di lunedì 16 febbraio, quando scenderà in campo l’Under 17 per la 5ª giornata della Seconda Fase Regionale.
I biancocelesti affronteranno il Barletta, in una sfida che fa seguito a quella dell’Under 19 contro lo stesso avversario.
Il Manfredonia è a quota 10 punti, dopo il pareggio per 1-1 a Trani contro il Ponte Lama, mentre il Barletta guida il girone con 12 punti, reduce dal 5-1 contro l’Unione Calcio Bisceglie.
Un fine settimana intenso, tra confronti importanti e nuove opportunità di crescita per il nostro vivaio.