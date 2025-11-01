Settore giovanile Manfredonia: weekend a tinte biancocelesti
Nuovo fine settimana di impegni per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio, con Under 19 e Under 15 pronte a scendere in campo entrambe al Miramare, mentre l’Under 17 osserverà un turno di riposo.
Ad aprire il weekend saranno i ragazzi dell’Under 19 di mister Perrone, che saranno di scena domani alle ore 14:30 al Miramare con il Sambiase.
Dopo il pareggio con il Martina e la vittoria esterna con il Ferrandina, i giovani sipontini cercheranno di dare continuità alla striscia positiva e di conquistare la prima vittoria casalinga della stagione.
Domenica mattina, alle ore 10:00, sarà invece la volta dell’Under 15 di mister D’Arienzo e mister Castigliego, impegnata sempre al Miramare con il Troia.
Dopo il pareggio della scorsa settimana a Lucera contro il San Pio (1-1), i ragazzi cercheranno i 3 punti tra le mura amiche.
Un weekend tutto da vivere al Miramare per sostenere i nostri giovani Delfini!