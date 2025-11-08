Sport Manfredonia

Settore giovanile Manfredonia Calcio, le sfide del weekend

Redazione8 Novembre 2025
Nuova settimana di impegni per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio 1932, con tutte le formazioni biancocelesti pronte a tornare in campo.

Ad aprire il programma sarà l’Under 19 di mister Perrone, impegnata sabato a Gravina in Puglia nella gara valida per la 10ª giornata del campionato Juniores Nazionale.

Dopo il pareggio casalingo con il Sambiase, i giovani sipontini andranno a caccia del riscatto sul campo del Gravina, attualmente quinto in classifica e in piena corsa per le posizioni di vertice.

Domenica toccherà invece all’Under 17 di mister Vergura e mister Grasso, che dopo il turno di riposo della scorsa settimana farà visita al TiquiTaca ad Ordona.

Una sfida d’alta classifica: il Manfredonia, secondo a -3 dal Cosmano capolista, precede proprio il TiquiTaca di quattro lunghezze, in una corsa serrata nelle zone nobili della graduatoria.

Chiuderà il weekend l’Under 15 di mister D’Arienzo e mister Castigliego, che dopo la brillante vittoria di domenica scorsa tornerà al Miramare per affrontare il San Severo.

I biancocelesti occupano il secondo posto in classifica, a cinque punti dal Cosmano, mentre il San Severo chiude la graduatoria ancora a secco di punti.

