Settore giovanile Manfredonia Calcio, le sfide del weekend
Nuova settimana di impegni per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio 1932, con tutte le formazioni biancocelesti pronte a tornare in campo.
Ad aprire il programma sarà l’Under 19 di mister Perrone, impegnata sabato a Gravina in Puglia nella gara valida per la 10ª giornata del campionato Juniores Nazionale.
Dopo il pareggio casalingo con il Sambiase, i giovani sipontini andranno a caccia del riscatto sul campo del Gravina, attualmente quinto in classifica e in piena corsa per le posizioni di vertice.
Domenica toccherà invece all’Under 17 di mister Vergura e mister Grasso, che dopo il turno di riposo della scorsa settimana farà visita al TiquiTaca ad Ordona.
Una sfida d’alta classifica: il Manfredonia, secondo a -3 dal Cosmano capolista, precede proprio il TiquiTaca di quattro lunghezze, in una corsa serrata nelle zone nobili della graduatoria.
Chiuderà il weekend l’Under 15 di mister D’Arienzo e mister Castigliego, che dopo la brillante vittoria di domenica scorsa tornerà al Miramare per affrontare il San Severo.
I biancocelesti occupano il secondo posto in classifica, a cinque punti dal Cosmano, mentre il San Severo chiude la graduatoria ancora a secco di punti.