Settore giovanile Manfredonia Calcio: domenica amara

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giornata negativa per le nostre formazioni giovanili impegnate nel weekend.

L’Under 17 è stata sconfitta per 3-0 in trasferta dalla Cosmano Sport, al termine di una gara complicata nella quale i ragazzi non sono riusciti a trovare continuità di gioco.

Al Miramare, invece, l’Under 15 ha ceduto 4-0 sempre alla Cosmano Sport. Nonostante l’impegno e la determinazione, i biancocelesti non sono riusciti a contrastare la maggiore concretezza degli avversari.

—————