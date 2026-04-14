Settimana corta scuola 2026/2027, addio al sabato: novità e cosa prevede davvero la normativa

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Negli ultimi mesi si è tornato a parlare con insistenza della cosiddetta “settimana corta” nelle scuole italiane, spesso accompagnata dall’idea che il sabato stia per essere eliminato in modo generalizzato. Allo stato attuale, nonostante una tendenza marcata da parte di molti istituti a eliminare il sabato dal punto di vista scolastico, non esiste alcuna riforma nazionale né regionale che modifichi l’articolazione settimanale delle lezioni.

La distribuzione dell’orario scolastico rientra infatti nell’ambito dell’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, prevista dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che disciplina l’autonomia didattica e organizzativa delle scuole.

Il quadro normativo: autonomia scolastica e vincoli reali

Il sistema scolastico italiano stabilisce a livello nazionale:

il monte ore annuale per ciascun ordine e grado di istruzione

per ciascun ordine e grado di istruzione gli obiettivi formativi

i giorni minimi di lezione, che le Regioni fissano nei calendari scolastici (di norma non inferiori a 200 giorni)

All’interno di questi vincoli, ogni istituto può decidere come distribuire l’orario settimanale. Questo significa che la scelta tra una settimana articolata su cinque o sei giorni è rimessa agli organi collegiali della scuola, in particolare al Collegio dei docenti e al Consiglio d’istituto.

Non esiste quindi una norma che imponga o privilegi la settimana corta.

Che cos’è la settimana corta

Con “settimana corta” si intende un modello organizzativo in cui le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, con una redistribuzione delle ore su cinque giorni invece che su sei.

Si tratta esclusivamente di una diversa articolazione del tempo scuola: il monte ore complessivo resta invariato, così come gli obblighi didattici.

Diffusione in Italia: una tendenza, non una regola

Non esiste un dato ufficiale nazionale aggiornato che quantifichi quante scuole adottino la settimana corta. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non pubblica statistiche specifiche su questo aspetto organizzativo.

Tuttavia, sulla base di osservazioni diffuse nel sistema scolastico:

il modello a cinque giorni è ampiamente adottato nella scuola primaria

è molto diffuso nella scuola secondaria di primo grado

risulta eterogeneo nelle scuole superiori, dove coesistono entrambi i modelli

Si tratta quindi di una tendenza consolidata, ma non uniforme né generalizzata.

Il ruolo delle regioni: cosa possono e cosa non possono fare

Le regioni non hanno competenza sull’organizzazione settimanale delle lezioni. Il loro ruolo si limita alla definizione del calendario scolastico annuale, che comprende:

data di inizio e fine delle lezioni

festività e sospensioni

eventuali adattamenti locali nel rispetto dei giorni minimi previsti

Nei calendari regionali non viene mai disciplinata la distribuzione dell’orario settimanale.

Il caso della Puglia

Per quanto riguarda la Puglia, la Giunta regionale ha appena approvato, come ogni anno, il calendario scolastico fissando l’inizio delle lezioni per l’anno 2026/2027 al 17 settembre.

Anche in questo caso, il provvedimento riguarda esclusivamente il calendario e non contiene indicazioni sulla settimana corta.

Non risultano, nei testi delle delibere regionali, riferimenti a modelli organizzativi preferenziali né indicazioni che possano essere interpretate come un incoraggiamento formale all’adozione della settimana corta.

Perché sempre più scuole scelgono i cinque giorni

La diffusione della settimana corta è legata a decisioni interne alle scuole, spesso influenzate da fattori organizzativi e sociali. Tra le motivazioni più frequenti:

esigenze delle famiglie

ottimizzazione degli spazi e dei tempi scolastici

razionalizzazione dei costi di gestione

Accanto ai vantaggi, vengono segnalate anche alcune criticità, tra cui l’aumento del carico orario giornaliero per gli studenti e la necessità di riorganizzare i servizi collegati alla vita scolastica.

Settimana corta scuola 2026: in breve

La settimana corta non è una riforma in atto nel sistema scolastico italiano, ma una possibilità prevista dall’autonomia organizzativa delle scuole.

Non esistono norme nazionali o regionali che ne impongano l’adozione o che prevedano l’abolizione del sabato. La scelta resta affidata ai singoli istituti, che decidono in base alle proprie esigenze didattiche e organizzative.

Di conseguenza, parlare di “addio al sabato a scuola” è, allo stato attuale, una semplificazione che non trova riscontro nella normativa vigente.