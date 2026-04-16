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Sette ponti rinforzati sulle strade provinciali a zero oneri per la Provincia

Nella giornata di ieri ho firmato due delibere che riguardano il miglioramento strutturale di sette opere d’arte sulla viabilità provinciale: tre ponti sulla SP 72, uno sulla SP 73, tre sulla SP 102.



Gli interventi nascono nell’ambito delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali connessi alla realizzazione dei parchi eolici di Lesina-Apricena e di Deliceto. La Provincia ha applicato con rigore il proprio ruolo di ente proprietario della strada: prima di concedere il transito, ha preteso — e ottenuto — che le aziende coinvolte provvedessero al rinforzo strutturale dei ponti interessati, a loro intera cura e spesa, ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.



Già in questi anni, diversi tratti stradali di alcune provinciali sono stati ripristinati dalle imprese esecutrici nell’ambito della realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico e fotovoltaico). Onere per il bilancio provinciale: zero. Le infrastrutture pubbliche vengono migliorate, la sicurezza dei cittadini tutelata, e il costo ricade interamente sui soggetti privati che beneficiano dell’utilizzo della rete stradale.



Ringrazio il Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture Stradali, ing. Luciano Follieri e i suoi uffici per l’istruttoria tecnica che ha reso possibile questo risultato.

Lo scrive il presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti