[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Servizio Civile Universale in Croce Rossa Italiana a Manfredonia!

Attenzione: hai tra i 18 e i 28 anni?

Servizio Civile Universale in Croce Rossa Italiana a Manfredonia!

Quanto dura?

12 mesi di servizio, 25 ore settimanali, 5 giorni a settimana.

Quanti posti?

10 posti disponibili in ben quattro progetti diversi nel nostro Comitato!

Ecco i nomi dei progetti:

• Rete di sicurezza (1 posto)

• Informa salute in sud Italia (2 posti)

• I gesti che contano (3 posti)

• Al tuo fianco (4 posti)

Avro un rimborso?

Rimborso mensile di 519,47 euro.

Fai in fretta: la scadenza sara alle ore 14.00 dell’08 aprile 2026.

Per maggiori informazioni ecco dei links importanti:

Chiamaci al 379 229 2223 o scrivici a manfredonia@cri.it.

Gli aspiranti operatori volontari devono produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo:

https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 dell’8 aprile 2026.

1. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi tramite Carta di Identita Elettronica (CIE). La CIE e il documento d’identita dei cittadini italiani che permette l’accertamento dell’identita del possessore e l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea. Per la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali CIE di livello di sicurezza 2.

E consentito, altresi, l’accesso tramite il Sistema Pubblico di Identita Digitale (SPID). Il Sistema Pubblico di Identita Digitale (SPID) e lo strumento di accesso semplice, veloce e sicuro ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa e SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

1. Qualora i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea o non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia non avessero la possibilita di acquisire lo SPID, e data facolta di richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere ai servizi della piattaforma DOL, seguendo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.