SerieD24, Manfredonia: “Exploit Ceparano, su di lui le big della D”

Secondo il sito SerieD24 le prestazioni di Giovanni Ceparano con la maglia del Manfredonia hanno attirato le attenzioni delle big della Serie D.

Un gol, un assist ma soprattutto tanta corsa e intensità: questo quello che ha portato Giovanni Ceparano al Manfredonia in questa stagione di Serie D, scrive il sito di informazione calcistica.

Ceparano ha indossato maglie prestigiose come quelle del Napoli, Afragolese, Giugliano, Gladiator e Palmese, partecipando anche alla UEFA Youth League con la Primavera partenopea. Ora il centrocampista sta dimostrando il proprio valore con diverse big di Serie D già sulle sue tracce.