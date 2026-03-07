Sport Manfredonia
Serie D, turno di riposo
La Serie D si concede domenica prossima un turno di riposo: il campionato riprenderà il 15 marzo con il Manfredonia impegnato in casa contro la Paganese.
Con l’ufficializzazione delle date della 76ª Viareggio Cup, in programma dal 9 al 23 marzo, al quale parteciperà la Rappresentativa Serie D, è cambiato parzialmente il calendario di Serie D.
La 27ª giornata, inizialmente in programma l’8 marzo, viene posticipata al 15 marzo, con il campionato che osserverà dunque l’8 marzo il turno di riposo, che invece era previsto il 15.