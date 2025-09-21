Serie D, terza giornata live del girone H
3ª GIORNATA (21.09.2025)
Pompei-Manfredonia 1-1 giocata ieri
F. Andria-Paganese 1-0 giocata venerdì
Nola-Afragolese 2-2 giocata ieri
Francavilla in S.-Ferrandina 2-0 ore 15
Heraclea-Fasano 0-1 giocata ieri
Nardò-Gravina 1-1 ore 15
Sarnese-Barletta 2-1 giocata ieri
Taurus Acerrana-P. Real Normanna 1-1 giocata ieri
V. Francavilla-Martina 0-0 ore 17
Classifica
Fasano 9
Martina 7
Francavilla S. 7
F. Andria 7
Sarnese 7
Heraclea 6
Nola 5
V. Francavilla 5
Pompei 3
Paganese 3
Barletta 2
Acerrana 2
Real Normanna 2
Afragolese 1
Gravina 1
Manfredonia 1
Nardò 1
Ferrandina 1
4ª GIORNATA (24.09.2025)
Afragolese-Pompei
Barletta-Francavilla in S.
Fasano-Nola
Ferrandina-V. Francavilla
Gravina-Heraclea
Manfredonia-Sarnese
Martina-F. Andria
Paganese-Taurus Acerrana
P. Real Normanna-Nardò