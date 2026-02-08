Sport ItaliaSport Manfredonia
Serie D, squadre in campo per la 23a giornata!
23a giornata (08.02.2026 h 14.30)
Manfredonia-Afragolese 1-1 ore 15
Pompei-Barletta 0-2
Nardò-Fasano3-0
Sarnese-Ferrandina 1-0 ore 15
Heraclea-Nola1-1 ore 15
Acerrana-Gravina 0-1 ore 15.30
Francavilla in S.-Martina 1-2
Virtus Francavilla-Paganese 0-2
Fidelis Andria-Real Normanna 1-0
Classifica
Paganese 46
Fasano 43
Barletta 42
Martina 42
Afragolese 38
Nardò 36
Nola 34
V. Francavilla 31
F. Andria 31
Gravina 30
Manfredonia 29
Heraclea 28
Francavilla S. 27
Sarnese 26
Real Normanna 25
Ferrandina 24
Pompei 18
Acerrana 10
24a giornata 15.02.2026 h 14.30
Ferrandina-Barletta
Paganese-Pompei
Nola-Fidelis Andria
Gravina-Francavilla in S.
Martina-Manfredonia
Afragolese-Nardò
Real Normanna-Sarnese
Heraclea-Acerrana
Fasano-V. Francavilla