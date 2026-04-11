Sport Manfredonia
Serie D, si torna in campo domani. Sarà decisiva per il Manfredonia!
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
31a giornata 12.04.2026 h 15.00
Paganese-Afragolese oggi ore 15
Barletta-Fasano
V. Francavilla-Fidelis Andria
Manfredonia-Nola
Ferrandina-Gravina
Pompei-Heraclea
Sarnese-Nardò
Martina-Real Normanna
Francavilla in S.-Acerrana
Classifica
Barletta 61
Martina 56
Fasano 56
Paganese 54
Nardò 48
V. Francavilla 47
Afragolese 47
Gravina 43
F. Andria 41
Real Normanna 39
Sarnese 38
Nola 37
Manfredonia 36
Heraclea 35
Francavilla S. 33
Ferrandina 26
Pompei 22
Acerrana 14
32a giornata 19.04.2026 h 15.00
Heraclea-Barletta
Acerrana-Pompei
Nola-Ferrandina
Virtus Francavilla-Francavilla in S.
Nardò-Manfredonia
Fasano-Martina
Gravina-Paganese
Afragolese-Real Normanna
Fidelis Andria-Sarnese