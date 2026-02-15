Sport Manfredonia
Serie D, oggi in campo per il ventiquattresimo turno
24a giornata 15.02.2026 h 14.30
Ferrandina-Barletta 0-1
Paganese-Pompei 0-0 ore 16
Nola-Fidelis Andria 0-0
Gravina-Francavilla in S. 1-0
Martina-Manfredonia 0-0 ore 15.30
Afragolese-Nardò 0-0
Real Normanna-Sarnese 0-0 ore 15
Heraclea-Acerrana 0-0 ore 15
Fasano-V. Francavilla 0-1
Classifica
Paganese 47
Barletta 45
Fasano 43
Martina 43
Afragolese 39
Nardò 37
Nola 35
V. Francavilla 34
Gravina 33
F. Andria 32
Manfredonia 30
Heraclea 29
Francavilla S. 27
Sarnese 27
Real Normanna 26
Ferrandina 24
Pompei 19
Acerrana 11
25a giornata 22.02.2026 h 14.30
Barletta-Afragolese
Fidelis Andria-Fasano
Manfredonia-Ferrandina
Acerrana-Nola
V.Francavilla-Gravina
Nardò-Heraclea
Pompei-Martina
Sarnese-Paganese
Francavilla in S.-Real Normanna