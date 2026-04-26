Serie D, live la penultima giornata!
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
33a giornata 26.04.2026 h 15.00
Afragolese-Gravina 0-1
Barletta-Acerrana 1-0
Pompei-Virtus Francavilla 0-1
Ferrandina-Nardò 0-0
Manfredonia-Fidelis Andria 0-0
Martina-Heraclea 0-0
Paganese-Nola 0-0
Real Normanna-Fasano 0-0
Sarnese-Francavilla in S. 1-1
Classifica
Barletta 70
Martina 60
Fasano 60
Paganese 56
Nardò 53
Gravina 52
V. Francavilla 50
Afragolese 49
F. Andria 48
Real Normanna 41
Manfredonia 40
Sarnese 40
Francavilla S. 40
Nola 39
Heraclea 36
Pompei 28
Ferrandina 28
Acerrana 14
34a giornata 03.05.2026 h 15.00
Francavilla in S.-Afragolese
Nardò-Barletta
Fidelis Andria-Pompei
Heraclea-Ferrandina
Acerrana-Manfredonia
Nola-Martina
Fasano-Paganese
Gravina-Real Normanna
Virtus Francavilla-Sarnese