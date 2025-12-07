Sport ItaliaSport Manfredonia
Serie D live! Il girone H in diretta
15ª GIORNATA (07.12.2025 h 14.30)
Barletta-Heraclea 0-0 ore 15.30
Pompei-Acerrana 0-0
Ferrandina-Nola 0-0
Francavilla in S.-V. Francavilla 0-0
Manfredonia-Nardò 0-0
Martina-Fasano 0-0 ore 15.30
Paganese-Gravina 0-0 ore 15.30
Real Normanna-Afragolese 0-0
Sarnese-F. Andria 0-0
Classifica
Paganese 28
Fasano 28
Afragolese 27
Nola 26
F. Andria 24
Heraclea 24
Martina 23
Barletta 22
Nardò 21
Gravina 20
V. Francavilla 18
Manfredonia 17
Francavilla S. 16
Sarnese 15
Real Normanna 14
Ferrandina 14
Pompei 13
Acerrana 7
16ª GIORNATA (14.12.2025 h 14.30)
Fasano-Real Normanna
F. Andria-Manfredonia
Nola-Paganese
Francavilla in S.-Sarnese
Gravina-Afragolese
Heraclea-Martina
Nardò-Ferrandina
Acerrana-Barletta
V. Francavilla-Pompei