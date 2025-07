[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Serie D, le date di gironi e calendari

L’inizio della prossima settimana sarà decisivo per la pubblicazione dei gironi di Serie D: come scrive Antenna Sud, dovrebbero essere pubblicati tra il 3 ed il 4 di agosto, mentre una decina di giorni più tardi, tra il 12 e il 13 agosto, potremmo assistere alla pubblicazione del calendario ufficiale per la stagione 2025/26.

Le date di inizio e fine del campionato della Serie D giovedì in Consiglio Federale sono il 7 settembre 2025 ed il 3 maggio 2026.

La Coppa Italia, invece, prenderà il via domenica 24 agosto.