Serie D, la sesta giornata per il girone H
6ª GIORNATA (05.10.2025 h 15)
Afragolese-Manfredonia 1-0
Barletta-Pompei 3-0 giocata ieri
Fasano-Nardò 0-0
Ferrandina-Sarnese 1-1
Nola-Heraclea 1-1
Gravina-Taurus Acerrana 2-0 ore 15.30
Martina-Francavilla in S. 0-0 ore 16
Paganese-V. Francavilla 0-0
P. Real Normanna-F. Andria 1-0
Classifica
Fasano 14
Martina 12
F. Andria 11
Paganese 10
Afragolese 10
Barletta 9
V. Francavilla 9
Francavilla S. 9
Nola 9
Heraclea 8
Sarnese 8
Pompei 6
Gravina 5
Ferrandina 5
Real Normanna 5
Nardò 5
Manfredonia 4
Acerrana 3
7ª GIORNATA (12.10.2025)
Barletta-Ferrandina
Pompei-Paganese
F. Andria-Nola
Francavilla in S.-Gravina
Manfredonia-Martina
Nardò-Afragolese
Sarnese-P. Real Normanna
Taurus Acerrana-Heraclea
V. Francavilla-Fasano