Sport ItaliaSport Manfredonia
Serie D, la quarta giornata in infrasettimanale: il programma del girone H
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Serie D, la quarta giornata in infrasettimanale: il programma del girone H
4ª GIORNATA (24.09.2025)
Afragolese-Pompei
Barletta-Francavilla in S.
Fasano-Nola
Ferrandina-V. Francavilla
Gravina-Heraclea
Manfredonia-Sarnese
Martina-F. Andria
Paganese-Taurus Acerrana
P. Real Normanna-Nardò
Classifica
Fasano 9
Martina 7
Francavilla S. 7
F. Andria 7
Sarnese 7
Heraclea 6
V. Francavilla 5
Nola 5
Pompei 3
Paganese 3
Barletta 2
Acerrana 2
Real Normanna 2
Afragolese 1
Gravina 1
Manfredonia 1
Nardò 1
Ferrandina 1
5ª GIORNATA (28.09.2025)
Pompei-Ferrandina
F. Andria-Gravina
Francavilla in S.-Paganese
Heraclea-Afragolese
Manfredonia-Barletta
Nardò-F. Puteolana
Sarnese-Martina
Taurus Acerrana-Fasano
V. Francavilla-P. Real Normanna