Sport ItaliaSport Manfredonia

Serie D in diretta: la decima giornata del girone H

Redazione2 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Serie D in diretta: la decima giornata del girone H

10ª GIORNATA (02.11.2025 h 14.30)

Afragolese-Ferrandina 3-2 giocata ieri
Fasano-Francavilla in S. 0-1 ore 15
Nola-V. Francavilla 3-2
Gravina-Sarnese 5-1
Heraclea-F. Andria 0-1 ore 15.30
Martina-Barletta 0-0 ore 16
Nardò-Acerrana 2-0 ore 15.30
Paganese-Manfredonia 0-0 ore 19
P. Real Normanna-Pompei 1-0

Classifica

Fasano 21
Heraclea 19
Afragolese 19
Martina 18
Paganese 18
F. Andria 18
Nola 15
Gravina 15
Barletta 14
Francavilla S. 13
Nardò 12
Manfredonia 12
Real Normanna 11
V. Francavilla 10
Ferrandina 10
Sarnese 9
Pompei 6
Acerrana 3

11ª GIORNATA (09.11.2025):
Barletta-Gravina
Pompei-Nola
Ferrandina-P. Real Normanna
F. Andria-Afragolese
Francavilla in S.-Nardò
Manfredonia-Fasano
Martina-Paganese
Sarnese-Heraclea
V. Francavilla-Acerrana


Redazione2 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©