Serie D in diretta: la decima giornata del girone H
10ª GIORNATA (02.11.2025 h 14.30)
Afragolese-Ferrandina 3-2 giocata ieri
Fasano-Francavilla in S. 0-1 ore 15
Nola-V. Francavilla 3-2
Gravina-Sarnese 5-1
Heraclea-F. Andria 0-1 ore 15.30
Martina-Barletta 0-0 ore 16
Nardò-Acerrana 2-0 ore 15.30
Paganese-Manfredonia 0-0 ore 19
P. Real Normanna-Pompei 1-0
Classifica
Fasano 21
Heraclea 19
Afragolese 19
Martina 18
Paganese 18
F. Andria 18
Nola 15
Gravina 15
Barletta 14
Francavilla S. 13
Nardò 12
Manfredonia 12
Real Normanna 11
V. Francavilla 10
Ferrandina 10
Sarnese 9
Pompei 6
Acerrana 3
11ª GIORNATA (09.11.2025):
Barletta-Gravina
Pompei-Nola
Ferrandina-P. Real Normanna
F. Andria-Afragolese
Francavilla in S.-Nardò
Manfredonia-Fasano
Martina-Paganese
Sarnese-Heraclea
V. Francavilla-Acerrana