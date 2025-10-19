Serie D in campo per l’ottava giornata: live!
Serie D in campo per l’ottava giornata: live!
8ª GIORNATA (19.10.2025)
Afragolese-Barletta 1-0 ore 15
Fasano-F. Andria 0-0 ore 16
Ferrandina-Manfredonia 0-0 ore 15
Nola-Taurus Acerrana 1-0 ore 15
Gravina-V. Francavilla 0-0 ore 15.30
Heraclea-Nardò 0-0 ore 15.30
Martina-Pompei 1-0 ore 15
Paganese-Sarnese 2-0 ore 15
P. Real Normanna-Francavilla in S. 0-0 ore 15
Classifica
Fasano 18
Martina 17
Paganese 16
F. Andria 15
Heraclea 14
Afragolese 13
Barletta 12
Nola 11
V. Francavilla 10
Francavilla S. 9
Gravina 9
Nardò 9
Manfredonia 8
Sarnese 8
Ferrandina 8
Real Normanna 7
Pompei 6
Acerrana 3
9ª GIORNATA (26.10.2025 h 14.30):
Barletta-Paganese
Pompei-Gravina
Ferrandina-Martina
F. Andria-Nardò
Francavilla in S.-Nola
Manfredonia-P. Real Normanna
Sarnese-Fasano
Taurus Acerrana-Afragolese
V. Francavilla-Heraclea