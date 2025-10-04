Sport ItaliaSport Manfredonia
Serie D in campo per la sesta giornata: il quadro del girone H
6ª GIORNATA (05.10.2025 h 15)
Afragolese-Manfredonia
Barletta-Pompei
Fasano-Nardò
Ferrandina-Sarnese
Nola-Heraclea
Gravina-Taurus Acerrana
Martina-Francavilla in S.
Paganese-V. Francavilla
P. Real Normanna-F. Andria
Classifica
Fasano 13
F. Andria 11
Martina 11
Paganese 9
V. Francavilla 8
Nola 8
Francavilla S. 8
Afragolese 7
Sarnese 7
Heraclea 7
Barletta 6
Pompei 6
Manfredonia 4
Ferrandina 4
Nardò 4
Acerrana 3
Real Normanna 2
Gravina 2
7ª GIORNATA (12.10.2025)
Barletta-Ferrandina
Pompei-Paganese
F. Andria-Nola
Francavilla in S.-Gravina
Manfredonia-Martina
Nardò-Afragolese
Sarnese-P. Real Normanna
Taurus Acerrana-Heraclea
V. Francavilla-Fasano