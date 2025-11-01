Sport ItaliaSport Manfredonia

Serie D, in campo il 2 novembre: la decima giornata

Redazione1 Novembre 2025
10ª GIORNATA (02.11.2025 h 14.30)

Afragolese-Ferrandina
Fasano-Francavilla in S.
Nola-V. Francavilla
Gravina-Sarnese
Heraclea-F. Andria
Martina-Barletta
Nardò-Acerrana
Paganese-Manfredonia
P. Real Normanna-Pompei

Classifica

Fasano 21
Heraclea 19
Martina 17
Paganese 17
Afragolese 16
F. Andria 15
Barletta 13
Nola 12
Gravina 12
Manfredonia 11
V. Francavilla 10
Francavilla S. 10
Ferrandina 10
Sarnese 9
Nardò 9
Real Normanna 8
Pompei 6
Acerrana 3

11ª GIORNATA (09.11.2025):
Barletta-Gravina
Pompei-Nola
Ferrandina-P. Real Normanna
F. Andria-Afragolese
Francavilla in S.-Nardò
Manfredonia-Fasano
Martina-Paganese
Sarnese-Heraclea
V. Francavilla-Acerrana


