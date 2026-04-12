Serie D in campo: i risultati live dalle ore 15
31a giornata 12.04.2026 h 15.00
Paganese-Afragolese 1-1 giocata ieri
Martina-Real Normanna 0-0 ore 15
Pompei-Heraclea 0-0 ore 15
Barletta-Fasano 0-0 ore 15.30
Francavilla in S.-Acerrana 0-0 ore 15.30
Ferrandina-Gravina 0-0 ore 15.30
Sarnese-Nardò 0-0 ore 15.30
Manfredonia-Nola 0-0 ore 16
V. Francavilla-Fidelis Andria 0-0 ore 16
Classifica
Barletta 62
Martina 57
Fasano 57
Paganese 55
Nardò 49
V. Francavilla 48
Afragolese 48
Gravina 44
F. Andria 42
Real Normanna 40
Sarnese 39
Nola 38
Manfredonia 37
Heraclea 36
Francavilla S. 34
Ferrandina 27
Pompei 23
Acerrana 15
32a giornata 19.04.2026 h 15.00
Heraclea-Barletta
Acerrana-Pompei
Nola-Ferrandina
Virtus Francavilla-Francavilla in S.
Nardò-Manfredonia
Fasano-Martina
Gravina-Paganese
Afragolese-Real Normanna
Fidelis Andria-Sarnese