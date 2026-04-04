Serie D, il programma delle ultime quattro giornate di campionato
Serie D, il programma delle ultime quattro giornate di campionato
31a giornata 12.04.2026 h 15.00
Paganese-Afragolese
Barletta-Fasano
V. Francavilla-Fidelis Andria
Manfredonia-Nola
Ferrandina-Gravina
Pompei-Heraclea
Sarnese-Nardò
Martina-Real Normanna
Francavilla in S.-Acerrana
32a giornata 19.04.2026 h 15.00
Heraclea-Barletta
Acerrana-Pompei
Nola-Ferrandina
Virtus Francavilla-Francavilla in S.
Nardò-Manfredonia
Fasano-Martina
Gravina-Paganese
Afragolese-Real Normanna
Fidelis Andria-Sarnese
33a giornata 26.04.2026 h 15.00
Real Normanna-Fasano
Manfredonia-Fidelis Andria
Paganese-Nola
Sarnese-Francavilla in S.
Afragolese-Gravina
Martina-Heraclea
Ferrandina-Nardò
Barletta-Acerrana
Pompei-Virtus Francavilla
34a giornata 03.05.2026 h 15.00
Francavilla in S.-Afragolese
Nardò-Barletta
Fidelis Andria-Pompei
Heraclea-Ferrandina
Acerrana-Manfredonia
Nola-Martina
Fasano-Paganese
Gravina-Real Normanna
Virtus Francavilla-Sarnese
Classifica
Barletta 61
Martina 56
Fasano 56
Paganese 54
Nardò 48
V. Francavilla 47
Afragolese 47
Gravina 43
F. Andria 41
Real Normanna 39
Sarnese 38
Nola 37
Manfredonia 36
Heraclea 35
Francavilla S. 33
Ferrandina 26
Pompei 22
Acerrana 14