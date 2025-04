[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Serie D, il calendario rimanente delle squadre in lotta per non retrocedere

In maiuscolo le partite in casa

Gravina 35: Fidelis Andria, Costa d’Amalfi, CASARANO, Real Acerrana.

Real Acerrana 35: Manfredonia, ISCHIA, Costa d’Amalfi, GRAVINA.

Ugento 30: MARTINA, Fasano, MATERA, Virtus Francavilla.

Manfredonia 30: REAL ACERRANA, Palmese, BRINDISI, Martina.

Angri 23: FASANO, Matera, NOCERINA, Costa d’Amalfi.

Brindisi 22: Nocerina, NARDO’, Manfredonia, FRANCAVILLA IN S.

Costa d’Amalfi 19: Ischia, GRAVINA, REAL ACERRANA, Angri.