Serie D, Giudice Sportivo: i provvedimenti sul Manfredonia Calcio

Redazione7 Aprile 2026
Serie D, Giudice Sportivo: i provvedimenti sul Manfredonia Calcio

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
CASTIGLIEGO MICHELE TOBIA (MANFREDONIA CALCIO 1932)
Per proteste nei confronti dell’Arbitro, allontanato

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
DE LUCA UMBERTO (MANFREDONIA CALCIO 1932)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
JALLOW LAMIN (MANFREDONIA CALCIO 1932)

Redazione7 Aprile 2026