Serie D, Giudice Sportivo: i provvedimenti sul Manfredonia Calcio
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
CASTIGLIEGO MICHELE TOBIA (MANFREDONIA CALCIO 1932)
Per proteste nei confronti dell’Arbitro, allontanato
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
DE LUCA UMBERTO (MANFREDONIA CALCIO 1932)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
JALLOW LAMIN (MANFREDONIA CALCIO 1932)