Sport ItaliaSport Manfredonia

Serie D, girone H: trasferta ostica per il Manfredonia Calcio

Redazione29 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Serie D, girone H: trasferta ostica per il Manfredonia Calcio

14ª GIORNATA (30.11.2025 h 14.30)
Afragolese-Paganese
Fasano-Barletta
F. Andria-V. Francavilla
Nola-Manfredonia
Gravina-Ferrandina
Heraclea-Pompei
Nardò-Sarnese
Real Normanna-Martina
Acerrana-Francavilla in S.

Classifica

Paganese 27
Fasano 26
F. Andria 23
Afragolese 23
Heraclea 23
Nola 22
Martina 21
Barletta 20
Nardò 19
Gravina 16
Manfredonia 16
Francavilla S. 15
V. Francavilla 14
Sarnese 13
Ferrandina 13
Real Normanna 12
Pompei 9
Acerrana 3

15ª GIORNATA (07.12.2025 h 14.30)
Barletta-Heraclea
Pompei-Acerrana
Ferrandina-Nola
Francavilla in S.-V. Francavilla
Manfredonia-Nardò
Martina-Fasano
Paganese-Gravina
Real Normanna-Afragolese
Sarnese-F. Andria

Redazione29 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©