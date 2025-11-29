Sport ItaliaSport Manfredonia
Serie D, girone H: trasferta ostica per il Manfredonia Calcio
14ª GIORNATA (30.11.2025 h 14.30)
Afragolese-Paganese
Fasano-Barletta
F. Andria-V. Francavilla
Nola-Manfredonia
Gravina-Ferrandina
Heraclea-Pompei
Nardò-Sarnese
Real Normanna-Martina
Acerrana-Francavilla in S.
Classifica
Paganese 27
Fasano 26
F. Andria 23
Afragolese 23
Heraclea 23
Nola 22
Martina 21
Barletta 20
Nardò 19
Gravina 16
Manfredonia 16
Francavilla S. 15
V. Francavilla 14
Sarnese 13
Ferrandina 13
Real Normanna 12
Pompei 9
Acerrana 3
15ª GIORNATA (07.12.2025 h 14.30)
Barletta-Heraclea
Pompei-Acerrana
Ferrandina-Nola
Francavilla in S.-V. Francavilla
Manfredonia-Nardò
Martina-Fasano
Paganese-Gravina
Real Normanna-Afragolese
Sarnese-F. Andria