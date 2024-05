Serie D, girone H: terremoti societari a Casarano e Fasano

Lascia il presidente del Casarano e lo fa al termine di una conferenza stampa tenutasi oggi: “Sono stati sei anni lunghi ed intensi. Nel tempo abbiamo cambiato tanto, dagli allenatori ai calciatori, e credo sia arrivato anche il momento di cambiare chi dirige la baracca. Lascio con la consapevolezza che ci sono tutte le condizioni utili per dare continuità al progetto Casarano, grazie ad una risorsa che abbiamo già in pancia, ossia quella di Fulvio Navone. Ringrazio tutti, in maniera particolare il dottor Filograna, esempio di Casaranesità. Ho dato tutto ciò che potevo dare, auguro a questa città le migliori soddisfazioni sportive e non solo”.

Situazione, forse, più critica a Fasano con l’azzeramento della cariche societarie:

“Mirando con attenzione al futuro del club sia all’interno che fuori dal rettangolo verde, l’U.S. Città di Fasano desidera ufficializzare l’avvenuto azzeramento totale delle cariche societarie presenti al termine della più recente stagione sportiva.

Il mutamento della fisionomia ai vertici della dirigenza, auspicando nuova linfa, nasce dalla volontà di riorganizzare internamente gli equilibri del nostro sodalizio che tra pochi mesi si presenterà, per il settimo anno consecutivo, ai nastri di partenza della quarta serie nazionale.

Nelle prossime settimane seguiranno aggiornamenti riguardo le potenziali novità che potrebbero presentarsi.“