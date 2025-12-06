Sport ItaliaSport Manfredonia

Serie D girone H, si torna in campo: il Manfredonia cerca riscatto

Redazione6 Dicembre 2025
15ª GIORNATA (07.12.2025 h 14.30)
Barletta-Heraclea
Pompei-Acerrana
Ferrandina-Nola
Francavilla in S.-V. Francavilla
Manfredonia-Nardò
Martina-Fasano
Paganese-Gravina
Real Normanna-Afragolese
Sarnese-F. Andria

Classifica

Paganese 27
Fasano 27
Afragolese 26
Nola 25
F. Andria 23
Heraclea 23
Martina 22
Barletta 21
Nardò 20
Gravina 19
V. Francavilla 17
Manfredonia 16
Francavilla S. 15
Sarnese 14
Real Normanna 13
Ferrandina 13
Pompei 12
Acerrana 6

16ª GIORNATA (14.12.2025 h 14.30)
Fasano-Real Normanna
F. Andria-Manfredonia
Nola-Paganese
Francavilla in S.-Sarnese
Gravina-Afragolese
Heraclea-Martina
Nardò-Ferrandina
Acerrana-Barletta
V. Francavilla-Pompei

