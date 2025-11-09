Sport ItaliaSport Manfredonia
Serie D, girone H: live undicesima giornata!
11ª GIORNATA (09.11.2025):
Barletta-Gravina 0-0 ore 16
Pompei-Nola 0-1
Ferrandina-Real Normanna 0-0 ore 15
F. Andria-Afragolese 1-0 ore 15
Francavilla in S.-Nardò 0-1
Manfredonia-Fasano 0-0
Martina-Paganese 0-0 ore 15
Sarnese-Heraclea 0-1
V. Francavilla-Acerrana 2-0
Classifica
Fasano 25
Heraclea 23
Paganese 21
Afragolese 19
F. Andria 19
Martina 19
Nola 18
Gravina 16
Barletta 15
Nardò 15
V. Francavilla 13
Real Normanna 12
Manfredonia 12
Ferrandina 11
Francavilla S. 10
Sarnese 9
Pompei 6
Acerrana 3
12ª GIORNATA (16.11.2025 h 14.30)
Afragolese-Martina
Fasano-Pompei
Nola-Sarnese
Gravina-Manfredonia
Heraclea-Francavilla in S.
Nardò-V. Francavilla
Paganese-Ferrandina
Real Normanna-Barletta
Acerrana-F. Andria