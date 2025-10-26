Serie D, girone H: le squadre in campo per la nona giornata!
9ª GIORNATA (26.10.2025 h 14.30):
Barletta-Paganese 0-0 ore 15
Pompei-Gravina 0-0
Ferrandina-Martina 1-0 ore 15
F. Andria-Nardò 0-0 ore 16
Francavilla in S.-Nola 1-0
Manfredonia-P. Real Normanna 0-0
Sarnese-Fasano 0-0 ore 15
Acerrana-Afragolese 0-0 ore 15
V. Francavilla-Heraclea 0-0 ore 15
Classifica
Fasano 21
Martina 17
Heraclea 17
Paganese 17
F. Andria 15
Afragolese 14
Barletta 13
Francavilla S. 12
Nola 11
V. Francavilla 11
Manfredonia 11
Gravina 10
Ferrandina 10
Sarnese 9
Nardò 9
Real Normanna 8
Pompei 7
Acerrana 4
10ª GIORNATA (26.10.2025 h 14.30)
Afragolese-Ferrandina
Fasano-Francavilla in S.
Nola-V. Francavilla
Gravina-Sarnese
Heraclea-F. Andria
Martina-Barletta
Nardò-Acerrana
Paganese-Manfredonia
P. Real Normanna-Pompei