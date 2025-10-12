Serie D, girone H: la settima giornata
7ª GIORNATA (12.10.2025)
Barletta-Ferrandina 0-0 ore 15.30
Pompei-Paganese 0-0 ore 15
F. Andria-Nola 0-0 ore 16
Francavilla in S.-Gravina 0-0 ore 15
Manfredonia-Martina 0-0 ore 15.30
Nardò-Afragolese 0-0 ore 15.30
Sarnese-P. Real Normanna 0-0 ore 15
Taurus Acerrana-Heraclea 0-0 ore 15.30
V. Francavilla-Fasano 0-0 ore 15
Classifica
Fasano 15
Martina 15
F. Andria 12
Paganese 11
Afragolese 11
Heraclea 11
V. Francavilla 10
Barletta 10
Francavilla S. 9
Nola 9
Sarnese 8
Ferrandina 8
Pompei 7
Real Normanna 6
Gravina 6
Nardò 6
Manfredonia 5
Acerrana 4
8ª GIORNATA (19.10.2025)
Afragolese-Barletta
Fasano-F. Andria
Ferrandina-Manfredonia
Nola-Taurus Acerrana
Gravina-V. Francavilla
Heraclea-Nardò
Martina-Pompei
Paganese-Sarnese
P. Real Normanna-Francavilla in S.