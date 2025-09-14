Sport ItaliaSport Manfredonia
Serie D, girone H: la seconda giornata in diretta
2ª GIORNATA (14.09.2025)
Afragolese-Sarnese 0-0 ore 15
Barletta-F. Andria 0-0 ore 16
Pompei-Francavilla in S. 0-0 ore 15
Ferrandina-Taurus Acerrana 0-0 ore 15
Gravina-Fasano 0-0 ore 16
Manfredonia-V. Francavilla 0-0 ore 16
Martina-Nardò 0-0 ore 18
Paganese-Heraclea 0-0 ore 16
P. Real Normanna-Nola 0-0 ore 16
Nola 4
Fasano 4
F. Andria 4
Francavilla S. 4
Paganese 4
Heraclea 4
Martina 4
V. Francavilla 2
Barletta 2
Sarnese 2
Pompei 2
Manfredonia 1
Acerrana 1
Nardò 1
Real Normanna 1
Gravina 1
Afragolese 1
Ferrandina 1
3ª GIORNATA (21.09.2025)
Pompei-Manfredonia
F. Andria-Paganese
Nola-Afragolese
Francavilla in S.-Ferrandina
Heraclea-Fasano
Nardò-Gravina
Sarnese-Barletta
Taurus Acerrana-P. Real Normanna
V. Francavilla-Martina