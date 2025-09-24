Serie D, girone H: la quarta giornata in diretta
4ª GIORNATA (24.09.2025) ore 15
Afragolese-Pompei 1-0
Barletta-Francavilla in S. 0-0 ore 17
Fasano-Nola 1-0
Ferrandina-V. Francavilla 0-0 ore 16
Gravina-Heraclea 0-0 ore 15.30
Manfredonia-Sarnese 0-0 ore 16
Martina-F. Andria 0-0 ore 20.30
Paganese-Taurus Acerrana 0-0 ore 20.30
P. Real Normanna-Nardò 0-1
Classifica
Fasano 12
Martina 8
Francavilla S. 8
F. Andria 8
Sarnese 8
Heraclea 7
V. Francavilla 6
Nola 5
Paganese 4
Afragolese 4
Nardò 4
Barletta 3
Pompei 3
Acerrana 3
Real Normanna 2
Gravina 2
Manfredonia 2
Ferrandina 2
5ª GIORNATA (28.09.2025)
Pompei-Ferrandina
F. Andria-Gravina
Francavilla in S.-Paganese
Heraclea-Afragolese
Manfredonia-Barletta
Nardò-F. Puteolana
Sarnese-Martina
Taurus Acerrana-Fasano
V. Francavilla-P. Real Normanna