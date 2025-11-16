Sport Manfredonia

Serie D, girone H: la dodicesima giornata in diretta

Redazione16 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Serie D, girone H: la dodicesima giornata in diretta

12ª GIORNATA (16.11.2025 h 14.30)
Afragolese-Martina 0-0
Fasano-Pompei 2-1 ore 15
Nola-Sarnese 1-1
Gravina-Manfredonia 0-0 ore 15
Heraclea-Francavilla in S. 0-0 ore 15
Nardò-V. Francavilla 0-0 ore 16
Paganese-Ferrandina 0-0 ore 15
Real Normanna-Barletta 0-0 ore 15
Acerrana-F. Andria 0-1 ore 15

Classifica

Fasano 28
Heraclea 24
Paganese 24
F. Andria 22
Afragolese 20
Martina 19
Nola 19
Barletta 18
Gravina 16
V. Francavilla 14
Nardò 14
Real Normanna 13
Manfredonia 13
Francavilla S. 12
Ferrandina 12
Sarnese 10
Pompei 6
Acerrana 3

13ª GIORNATA (23.11.2025 h 14.30)
Barletta-Nola
Pompei-Nardò
Ferrandina-Fasano
Francavilla in S.-F. Andria
Manfredonia-Heraclea
Martina-Gravina
Paganese-Real Normanna
Sarnese-Acerrana
V. Francavilla-Afragolese

Redazione16 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©