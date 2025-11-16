Serie D, girone H: la dodicesima giornata in diretta
12ª GIORNATA (16.11.2025 h 14.30)
Afragolese-Martina 0-0
Fasano-Pompei 2-1 ore 15
Nola-Sarnese 1-1
Gravina-Manfredonia 0-0 ore 15
Heraclea-Francavilla in S. 0-0 ore 15
Nardò-V. Francavilla 0-0 ore 16
Paganese-Ferrandina 0-0 ore 15
Real Normanna-Barletta 0-0 ore 15
Acerrana-F. Andria 0-1 ore 15
Classifica
Fasano 28
Heraclea 24
Paganese 24
F. Andria 22
Afragolese 20
Martina 19
Nola 19
Barletta 18
Gravina 16
V. Francavilla 14
Nardò 14
Real Normanna 13
Manfredonia 13
Francavilla S. 12
Ferrandina 12
Sarnese 10
Pompei 6
Acerrana 3
13ª GIORNATA (23.11.2025 h 14.30)
Barletta-Nola
Pompei-Nardò
Ferrandina-Fasano
Francavilla in S.-F. Andria
Manfredonia-Heraclea
Martina-Gravina
Paganese-Real Normanna
Sarnese-Acerrana
V. Francavilla-Afragolese