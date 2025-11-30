Sport ItaliaSport Manfredonia
Serie D girone H, in diretta la quattordicesima giornata
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Serie D girone H, in diretta la quattordicesima giornata
14ª GIORNATA (30.11.2025 h 14.30)
Afragolese-Paganese 1-0
Fasano-Barletta 0-0 ore 15
F. Andria-V. Francavilla 0-0 ore 16
Nola-Manfredonia 1-0
Gravina-Ferrandina 2-0
Heraclea-Pompei 0-2 ieri ore 18
Nardò-Sarnese 1-1
Real Normanna-Martina 0-0
Acerrana-Francavilla in S. 0-0
Classifica
Paganese 27
Fasano 27
Afragolese 26
Nola 25
F. Andria 24
Heraclea 23
Martina 22
Barletta 21
Nardò 20
Gravina 19
Francavilla S. 16
Manfredonia 16
V. Francavilla 15
Sarnese 14
Real Normanna 13
Ferrandina 13
Pompei 12
Acerrana 4
15ª GIORNATA (07.12.2025 h 14.30)
Barletta-Heraclea
Pompei-Acerrana
Ferrandina-Nola
Francavilla in S.-V. Francavilla
Manfredonia-Nardò
Martina-Fasano
Paganese-Gravina
Real Normanna-Afragolese
Sarnese-F. Andria