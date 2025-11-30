Sport ItaliaSport Manfredonia

Serie D girone H, in diretta la quattordicesima giornata

Redazione30 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Serie D girone H, in diretta la quattordicesima giornata

14ª GIORNATA (30.11.2025 h 14.30)
Afragolese-Paganese 1-0
Fasano-Barletta 0-0 ore 15
F. Andria-V. Francavilla 0-0 ore 16
Nola-Manfredonia 1-0
Gravina-Ferrandina 2-0
Heraclea-Pompei 0-2 ieri ore 18
Nardò-Sarnese 1-1
Real Normanna-Martina 0-0
Acerrana-Francavilla in S. 0-0

Classifica

Paganese 27
Fasano 27
Afragolese 26
Nola 25
F. Andria 24
Heraclea 23
Martina 22
Barletta 21
Nardò 20
Gravina 19
Francavilla S. 16
Manfredonia 16
V. Francavilla 15
Sarnese 14
Real Normanna 13
Ferrandina 13
Pompei 12
Acerrana 4

15ª GIORNATA (07.12.2025 h 14.30)
Barletta-Heraclea
Pompei-Acerrana
Ferrandina-Nola
Francavilla in S.-V. Francavilla
Manfredonia-Nardò
Martina-Fasano
Paganese-Gravina
Real Normanna-Afragolese
Sarnese-F. Andria

Redazione30 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©