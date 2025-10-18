Sport Manfredonia
Serie D, girone H: in campo per l’ottava giornata. Sfida da 1X2 a Ferrandina
8ª GIORNATA (19.10.2025)
Afragolese-Barletta
Fasano-F. Andria
Ferrandina-Manfredonia
Nola-Taurus Acerrana
Gravina-V. Francavilla
Heraclea-Nardò
Martina-Pompei
Paganese-Sarnese
P. Real Normanna-Francavilla in S.
Classifica
Fasano 17
F. Andria 14
Martina 14
Paganese 13
Heraclea 13
Barletta 12
Afragolese 10
V. Francavilla 9
Francavilla S. 8
Gravina 8
Sarnese 8
Nardò 8
Nola 8
Manfredonia 7
Ferrandina 7
Real Normanna 6
Pompei 6
Acerrana 3
9ª GIORNATA (26.10.2025 h 14.30):
Barletta-Paganese
Pompei-Gravina
Ferrandina-Martina
F. Andria-Nardò
Francavilla in S.-Nola
Manfredonia-P. Real Normanna
Sarnese-Fasano
Taurus Acerrana-Afragolese
V. Francavilla-Heraclea