Serie D, girone H: in campo per la quinta giornata live
Serie D, girone H: in campo per la quinta giornata live
5ª GIORNATA (28.09.2025)
Pompei-Ferrandina 0-0 ore 15
F. Andria-Gravina 0-0 ore 16
Francavilla in S.-Paganese 0-0 ore 15
Heraclea-Afragolese 0-0 ore 16
Manfredonia-Barletta 0-0 ore 15.30
Nardò-F. Puteolana 0-0 ore 15
Sarnese-Martina 0-0 ore 15
Taurus Acerrana-Fasano 0-0 ore 15.30
V. Francavilla-P. Real Normanna 0-0 ore 15.30
Classifica
Fasano 13
Martina 9
Francavilla S. 9
F. Andria 9
Heraclea 8
Sarnese 8
Paganese 7
V. Francavilla 6
Nola 6
Manfredonia 5
Afragolese 5
Ferrandina 5
Nardò 5
Barletta 4
Pompei 4
Acerrana 3
Real Normanna 3
Gravina 3
6ª GIORNATA (05.10.2025 h 15)
Afragolese-Manfredonia
Barletta-Pompei
Fasano-Nardò
Ferrandina-Sarnese
F. Puteolana-Heraclea
Gravina-Taurus Acerrana
Martina-Francavilla in S.
Paganese-V. Francavilla
P. Real Normanna-F. Andria