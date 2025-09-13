Sport ItaliaSport Manfredonia
Serie D, girone H: il programma della seconda giornata
2ª GIORNATA (14.09.2025)
Afragolese-Sarnese
Barletta-F. Andria
Pompei-Francavilla in S.
Ferrandina-Taurus Acerrana
Gravina-Fasano
Manfredonia-V. Francavilla
Martina-Nardò
Paganese-Heraclea
P. Real Normanna-Nola
Nola 3
Fasano 3
F. Andria 3
Francavilla S. 3
Paganese 3
Heraclea 3
Martina 3
V. Francavilla 1
Barletta 1
Sarnese 1
Pompei 1
Manfredonia 0
Acerrana 0
Nardò 0
Real Normanna 0
Gravina 0
Afragolese 0
Ferrandina 0
3ª GIORNATA (21.09.2025)
Pompei-Manfredonia
F. Andria-Paganese
Nola-Afragolese
Francavilla in S.-Ferrandina
Heraclea-Fasano
Nardò-Gravina
Sarnese-Barletta
Taurus Acerrana-P. Real Normanna
V. Francavilla-Martina