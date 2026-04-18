Serie D girone H: il programma della 32a giornata
Serie D girone H: il programma della 32a giornata
32a giornata 19.04.2026 h 15.00
Heraclea-Barletta
Acerrana-Pompei
Nola-Ferrandina
Virtus Francavilla-Francavilla in S.
Nardò-Manfredonia
Fasano-Martina
Gravina-Paganese
Afragolese-Real Normanna
Fidelis Andria-Sarnese
Classifica
Barletta 64
Martina 59
Fasano 56
Paganese 55
Nardò 49
Afragolese 48
V. Francavilla 47
Gravina 46
F. Andria 44
Real Normanna 39
Manfredonia 39
Sarnese 39
Nola 37
Francavilla S. 36
Heraclea 35
Ferrandina 26
Pompei 25
Acerrana 14
33a giornata 26.04.2026 h 15.00
Real Normanna-Fasano
Manfredonia-Fidelis Andria
Paganese-Nola
Sarnese-Francavilla in S.
Afragolese-Gravina
Martina-Heraclea
Ferrandina-Nardò
Barletta-Acerrana
Pompei-Virtus Francavilla