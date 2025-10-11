Sport Manfredonia
Serie D, girone H: il programma. Al Miramare arriva la capolista Martina
7ª GIORNATA (12.10.2025)
Barletta-Ferrandina
Pompei-Paganese
F. Andria-Nola
Francavilla in S.-Gravina
Manfredonia-Martina
Nardò-Afragolese
Sarnese-P. Real Normanna
Taurus Acerrana-Heraclea
V. Francavilla-Fasano
Classifica
Fasano 14
Martina 14
F. Andria 11
Paganese 10
Afragolese 10
Heraclea 10
V. Francavilla 9
Barletta 9
Francavilla S. 8
Nola 8
Sarnese 7
Ferrandina 7
Pompei 6
Real Normanna 5
Gravina 5
Nardò 5
Manfredonia 4
Acerrana 3
8ª GIORNATA (19.10.2025)
Afragolese-Barletta
Fasano-F. Andria
Ferrandina-Manfredonia
Nola-Taurus Acerrana
Gravina-V. Francavilla
Heraclea-Nardò
Martina-Pompei
Paganese-Sarnese
P. Real Normanna-Francavilla in S.