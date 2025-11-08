Sport ItaliaSport Manfredonia
Serie D, girone H: domani l’undicesima giornata con il Fasano ospite del Miramare
11ª GIORNATA (09.11.2025):
Barletta-Gravina
Pompei-Nola
Ferrandina-Real Normanna
F. Andria-Afragolese
Francavilla in S.-Nardò
Manfredonia-Fasano
Martina-Paganese
Sarnese-Heraclea
V. Francavilla-Acerrana
Classifica
Fasano 24
Heraclea 20
Paganese 20
Afragolese 19
Martina 18
F. Andria 16
Gravina 15
Nola 15
Barletta 14
Nardò 12
Real Normanna 11
Manfredonia 11
V. Francavilla 10
Francavilla S. 10
Ferrandina 10
Sarnese 9
Pompei 6
Acerrana 3
12ª GIORNATA (16.11.2025 h 14.30)
Afragolese-Martina
Fasano-Pompei
Nola-Sarnese
Gravina-Manfredonia
Heraclea-Francavilla in S.
Nardò-V. Francavilla
Paganese-Ferrandina
Real Normanna-Barletta
Acerrana-F. Andria