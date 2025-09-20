Serie D, girone H: la terza giornata, si gioca tra oggi e domani. Ieri un anticipo
3ª GIORNATA (21.09.2025)
Pompei-Manfredonia oggi alle ore 15
F. Andria-Paganese 1-0 giocata ieri
Nola-Afragolese oggi alle 15.30
Francavilla in S.-Ferrandina domenica ore 15
Heraclea-Fasano oggi alle 20.45
Nardò-Gravina domenica ore 15
Sarnese-Barletta oggi alle ore 16
Taurus Acerrana-P. Real Normanna oggi alle ore 18
V. Francavilla-Martina domenica alle ore 17
Classifica
F. Andria 7
Martina 6
Fasano 6
Heraclea 6
V. Francavilla 4
Nola 4
Francavilla S. 4
Sarnese 4
Paganese 3
Barletta 2
Pompei 2
Acerrana 1
Real Normanna 1
Ferrandina 1
Afragolese 0
Gravina 0
Manfredonia 0
Nardò 0
4ª GIORNATA (24.09.2025)
Afragolese-Pompei
Barletta-Francavilla in S.
Fasano-Nola
Ferrandina-V. Francavilla
Gravina-Heraclea
Manfredonia-Sarnese
Martina-F. Andria
Paganese-Taurus Acerrana
P. Real Normanna-Nardò