Serie D, girone H: domani la nona giornata
9ª GIORNATA (26.10.2025 h 14.30):
Barletta-Paganese
Pompei-Gravina
Ferrandina-Martina
F. Andria-Nardò
Francavilla in S.-Nola
Manfredonia-P. Real Normanna
Sarnese-Fasano
Acerrana-Afragolese
V. Francavilla-Heraclea
Classifica
Fasano 20
Martina 17
Heraclea 16
Paganese 16
F. Andria 14
Afragolese 13
Barletta 12
Nola 11
V. Francavilla 10
Manfredonia 10
Francavilla S. 9
Gravina 9
Sarnese 8
Nardò 8
Real Normanna 7
Ferrandina 7
Pompei 6
Acerrana 3
10ª GIORNATA (26.10.2025 h 14.30)
Afragolese-Ferrandina
Fasano-Francavilla in S.
Nola-V. Francavilla
Gravina-Sarnese
Heraclea-F. Andria
Martina-Barletta
Nardò-Acerrana
Paganese-Manfredonia
P. Real Normanna-Pompei