Sport Manfredonia
Serie D, girone H: domani la 23a giornata
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Serie D, girone H: domani la 23a giornata
23a giornata (08.02.2026 h 14.30)
Manfredonia-Afragolese
Pompei-Barletta
Nardò-Fasano
Sarnese-Ferrandina
Heraclea-Nola
Acerrana-Gravina
Francavilla in S.-Martina
Virtus Francavilla-Paganese
Fidelis Andria-Real Normanna
Classifica
Fasano 43
Paganese 43
Barletta 39
Martina 39
Afragolese 37
Nola 33
Nardò 33
V. Francavilla 31
F. Andria 28
Manfredonia 28
Francavilla S. 27
Heraclea 27
Gravina 27
Real Normanna 25
Ferrandina 24
Sarnese 23
Pompei 18
Acerrana 10
24a giornata 15.02.2026 h 14.30
Ferrandina-Barletta
Paganese-Pompei
Nola-Fidelis Andria
Gravina-Francavilla in S.
Martina-Manfredonia
Afragolese-Nardò
Real Normanna-Sarnese
Heraclea-Acerrana
Fasano-V. Francavilla